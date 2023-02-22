От пользователя @Kras

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Краснодар → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь

Краснодар → Другое Что угодно

Краснодар → Другое Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

Краснодар → Другое На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

Краснодар → Другое Погулять, поболтать, активный отдых, поездки на море

Краснодар → Другое Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане

Краснодар → Другое Компания для общения в кафе

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