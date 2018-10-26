Златоуст
Профиль пользователя SERgei24

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О себе

Люблю музыку, природу, путешествие

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

В загородный дом ( сосновый бор)

Златоуст → прогуляться, перекусить

прогуляться перекусить пообщаться?)

Златоуст → прогуляться, перекусить

Пообщаться, погулять, перекусить

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