Литература. Обожаю фантастику и мистику. Последнее время заходит русская классика. Видеоигры. Не могу себя назвать полноценным геймеров, но скоротать вечерок за сюжетной РПГ люблю. Путешествия. Люблю бесцелно гулять по городу, открывая для себя новые места. И раз в год собираю рюкзак и совершаю путешествие куда нибудь далеко иногда даже за границу.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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