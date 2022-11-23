Златоуст
Профиль пользователя Dmitry_Zlatoust
О себе
Если что-то делать, то делать это с удовольствием)
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы
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