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Жуковский
Жуковский
Профиль пользователя Viktor1986
О себе
Ищу компанию собираться в настольные и дискуссионные игры вроде Мафии в районе Малаховки/Жуковского/Раменского
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
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