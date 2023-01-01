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Жуковский
Профиль пользователя Viktor1986

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О себе

Ищу компанию собираться в настольные и дискуссионные игры вроде Мафии в районе Малаховки/Жуковского/Раменского

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Жуковский → собрать компанию

Вечер настольных игр

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