Хожу в спортзал, бегаю. Немного умею играть в настольный теннис. Слушаю музыку почти любого жанра , любимая группа - Кино. Люблю прогулки, очень общительный. Обожаю путешествовать.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🧠 Психология / саморазвитие

🏫 Учеба 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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