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Жуковский
Профиль пользователя pumba

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О себе

О чем интересоваться и вести диалог () если описать себя..

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

События пользователя

Жуковский → прогуляться, перекусить

За любой кипишь

Жуковский → прогуляться, перекусить

Познаем Жуковскую глубь и кто в ней обитает

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 109 участников

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 107 участников

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулись 74 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 47 участников

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Нижний Новгород → пообщаться

Общение, схожие интересы

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встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

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Найти настоящих друзей

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 29 участников

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А ты умеешь дружить?)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя VladG

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Поговорим о чём-нибудь?😁

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Keti_Melua

Москва → путешествия

Давай, на пару дней в Калининград?

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Maria88

Москва → пообщаться

Давайте поговорим о чем-то высоком и не очень 🤔

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → пообщаться

Соберем компанию для новых знакомств, общения и встреч?

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → пообщаться

Вызов брошен😂получится подружиться еще как. Сложные люди - интересные люди.

Откликнулось 9 участников

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Москва → пообщаться

Хочу найти интересных собеседников для того, чтоб не было одиноко❤️

Откликнулось 6 участников

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Расширяю круг знакомых

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