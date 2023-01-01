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Жуковский
Профиль пользователя kakKOSMOS

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О себе

Люблю свою работу поэтому много не работаю. Работа связана с командировками

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян
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