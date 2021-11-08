⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Жуковский

Жуковский
Профиль пользователя Fokus_Kathy

фото пользователя Fokus_Kathy
фото #2 пользователя Fokus_Kathy
фото #3 пользователя Fokus_Kathy
фото #4 пользователя Fokus_Kathy
фото #5 пользователя Fokus_Kathy

О себе

Привет) я здесь, чтобы найти подруг и друзей и разнообразить досуг). Замужем, поэтому подкаты- мимо))
Мне 33. Люблю прогулки пешком, природу.
Пою, учусь играть на гитаре. Люблю танцевать.
Занимаюсь фаер-шоу. Шью театральные костюмы.
Показываю деткам фокусы (это моя работа)

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎮 Видеоигры 📺 Политика 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогулка по летней Москве.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
маленькое фото пользователя Caterina
Москва → Другое
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
маленькое фото пользователя annykoles
Москва → Другое
Лето и движ 🫶
маленькое фото пользователя Kate88
Москва → Другое
Погулять в центре после 19 вечера, пофоткаться
маленькое фото пользователя Katheryna333
Раменское → Другое
Ищу подруг для прогулок
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Жуковский

Ищешь друзей и компанию в городе Жуковский?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Жуковский.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.