Жуковский
Профиль пользователя Fokus_Kathy
О себе
Привет) я здесь, чтобы найти подруг и друзей и разнообразить досуг). Замужем, поэтому подкаты- мимо))
Мне 33. Люблю прогулки пешком, природу.
Пою, учусь играть на гитаре. Люблю танцевать.
Занимаюсь фаер-шоу. Шью театральные костюмы.
Показываю деткам фокусы (это моя работа)
Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.
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