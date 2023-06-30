Железногорск
Профиль пользователя Nasti_mov
О себе
Готова хоть всю планету пешком обойти, если у меня есть еда и компания 🤪
Из хобби в основном просмотр фильмов/сериалов/аниме, пока работаю 🫡
Доставляет удовольствие пробовать изучать новые аспекты в своей и смежных сферах, пишу рассказы, учусь рисовать.
Хочу найти людей с такими же ценностями 🥰
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге
Хочу поболтать с необычной личностью ✨
С радостью поболтаю о вашей любимой музыке
ИИ пугает своими возможностями. Воспроизведит голоса давно умерших.
Ищу людей с похожими интересами
Хочу найти подругу пообщаться а потом как пойдет
Прогулятся
Другие пользователи из города Железногорск
Ищешь друзей и компанию в городе Железногорск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Железногорск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.