Железногорск
Профиль пользователя Nasti_mov

фото пользователя Nasti_mov

О себе

Готова хоть всю планету пешком обойти, если у меня есть еда и компания 🤪

Из хобби в основном просмотр фильмов/сериалов/аниме, пока работаю 🫡

Доставляет удовольствие пробовать изучать новые аспекты в своей и смежных сферах, пишу рассказы, учусь рисовать.

Хочу найти людей с такими же ценностями 🥰

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Екатеринбург → Другое

Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

маленькое фото пользователя Kaisa_Moore
Красноярск → Другое

Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

маленькое фото пользователя Milka_u
Красноярск → Другое

Хочу поболтать с необычной личностью ✨

маленькое фото пользователя Tergaz
Москва → Другое

С радостью поболтаю о вашей любимой музыке

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

ИИ пугает своими возможностями. Воспроизведит голоса давно умерших.

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Ищу людей с похожими интересами

маленькое фото пользователя Fjdicsnfek
Красноярск → Другое

Хочу найти подругу пообщаться а потом как пойдет

маленькое фото пользователя Whfy37fhgduj
Железногорск → Другое

Прогулятся

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Железногорск

Ищешь друзей и компанию в городе Железногорск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Железногорск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.