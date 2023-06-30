Готова хоть всю планету пешком обойти, если у меня есть еда и компания 🤪 Из хобби в основном просмотр фильмов/сериалов/аниме, пока работаю 🫡 Доставляет удовольствие пробовать изучать новые аспекты в своей и смежных сферах, пишу рассказы, учусь рисовать. Хочу найти людей с такими же ценностями 🥰

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор

Красноярск → Другое Хочу найти подругу пообщаться а потом как пойдет

Москва → Другое С радостью поболтаю о вашей любимой музыке

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Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Железногорск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.