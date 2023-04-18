Зеленоград
Профиль пользователя xor85

фото пользователя xor85

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Зеленоград → пообщаться

Просто поболтать. Отвлечься от текущих неурядиц

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

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