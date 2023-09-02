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Зеленоград
Профиль пользователя Vladimir666

фото пользователя Vladimir666

О себе

Танцую шаффл, ищу танцевальные сходки, люблю музыкальные фестивали.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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