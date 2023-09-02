⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Зеленоград
Зеленоград
Зеленоград
Профиль пользователя Vladimir666
О себе
Танцую шаффл, ищу танцевальные сходки, люблю музыкальные фестивали.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Другие пользователи из города Зеленоград
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам