Привет! Я Лера, мне 26 лет Живу с дочкой (1,7 лет) в Зеленограде Буду рада новым знакомствам

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Ищешь друзей и компанию в городе Зеленоград?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Зеленоград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.