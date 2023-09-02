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Зеленоград
Профиль пользователя tina_kholodova

фото пользователя tina_kholodova

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Любимые разработчики :)

Москва → собрать компанию

Ищу айтишников и рекрутеров, чтобы вкусно покушать и пообщаться :)

Зеленоград → активный отдых

Хочу поиграть в снежки в Зеленограде, как а детстве 🤭

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Откликнулся 1 участник
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