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Зеленоград
Профиль пользователя Kostey

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О себе

Слушаю на данный момент
TSB & OPT, электронную транс, дипхаус, драм, псай.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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