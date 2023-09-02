⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Зеленоград
Зеленоград
Слушаю на данный момент
Зеленоград
Профиль пользователя Kostey
О себе
Слушаю на данный момент
TSB & OPT, электронную транс, дипхаус, драм, псай.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Не нравится:
💩 Шутки про говно✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Другие пользователи из города Зеленоград
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам