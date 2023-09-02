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Зеленоград
Профиль пользователя Galina_23

фото пользователя Galina_23

О себе

Люблю гулять, посещать различные мероприятия, катаюсь на велосипеде, зимой на коньках

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию для совместного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Sviatoslav
маленькое фото пользователя KarinaKarolina
маленькое фото пользователя Lexa_AM
Откликнулись 3 участника

Зеленоград → пообщаться

Только позитив и котики 😇

маленькое фото пользователя valya33
маленькое фото пользователя Mary96
маленькое фото пользователя BAnnaV
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя D.Maltseva

Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти общие интересы, провести время в уютном кафе за чашечкой чая

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Lipatushka

Москва → прогуляться, перекусить

Иногда хочется общения, в котором тебя понимают, принимают и слышат ❤️.

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя AndrewShark

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в филармонию на скрипку.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется найти своих людей 26+ 🖤читать описание

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Jone386

Москва → пообщаться

Хочу пообщаться по душам

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Greatness

Москва → пообщаться

Настольные игры

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Ruthenorum

Москва → прогуляться, перекусить

Давай вместе прогуляемся и слепим снеговика!

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Prorok

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, позаниматься спортом, активно провести время.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Kirill_lis

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и выпить пиво в Pivaldi

Откликнулся 1 участник

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