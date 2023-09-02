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Зеленоград
Зеленоград
Профиль пользователя Galina_23
О себе
Люблю гулять, посещать различные мероприятия, катаюсь на велосипеде, зимой на коньках
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн
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