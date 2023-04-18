Зеленоград
Профиль пользователя CartmanIsOnFire
О себе
192 см.
Езжу на машине, дрессирую двух каджитов, готовлю вкусняшки, играю в игры. Увлекаюсь всяким связанным с it-фото-видео-аудио, 3д печать (есть принтер, могу напечатать всё, кроме сладкого рулета =), настенные полки отваливаются от веса настолок.
Фитнес - страйкбол и VR-шлем.
Почти свободно говорю на инглише, могу переставить тебе винду 8 разными способами, починить что угодно в квартире. Из странного прошлого - киберспорт, dj, диплом хореографа и чемпионство в ЧГК =)
tg: cartmanisonfire
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Зеленоград
Ищешь друзей и компанию в городе Зеленоград?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Зеленоград.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.