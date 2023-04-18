192 см. Езжу на машине, дрессирую двух каджитов, готовлю вкусняшки, играю в игры. Увлекаюсь всяким связанным с it-фото-видео-аудио, 3д печать (есть принтер, могу напечатать всё, кроме сладкого рулета =), настенные полки отваливаются от веса настолок. Фитнес - страйкбол и VR-шлем. Почти свободно говорю на инглише, могу переставить тебе винду 8 разными способами, починить что угодно в квартире. Из странного прошлого - киберспорт, dj, диплом хореографа и чемпионство в ЧГК =) tg: cartmanisonfire

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Ищешь друзей и компанию в городе Зеленоград?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Зеленоград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.