Привет! Я здесь в отчаянной попытке завести новые знакомства, а может и найти замечательных подруг❤️ Работаю дизайнером в компании, интересуюсь выставками, музеями, интересными местами. Люблю небольшие поездки в близлежащие места и просто обожаю далёкие путешествия) Люблю настолки, уютные посиделки под винишко, прогулки по городу и особенно паркам)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Зеленоград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.