Зеленодольск
Профиль пользователя Kristi_22
О себе
Мне нравится слушать разную музыку, зимой кататься на коньках, а летом гулять всë ночь
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
Не нравится:
💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
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