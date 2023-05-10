Человек с нестандартным мышлением. Слушаю музыку. Саморазрушение-познание себя. Ненавижу людей.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🎸 Концерт / фестиваль 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🚶‍♀️ Прогуляться 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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