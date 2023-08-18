Южно-Сахалинск
Профиль пользователя Veronika5
О себе
Нравится общаться на разные темы и по душам. Люблю слушать классическую музыку (Вивальди, Баха, Моцарта, Дебюсси и др.), также смотреть фильмы и сериалы.
Мне нравится ходить в кинотеатр, спектакли, концерты, музеи; гулять по городу, по паркам, ездить на природу, на море; собираться в кафе. Увлечена путешествиями по разным странам, городам и познаванием мира.
Для меня важно изучение и исследование истории России и других стран (события, люди, культура, искусство, духовность).
Моя глубокая увлечённость - это чтение классической, научно-познавательной литературы. Интеллектуальный рост и постоянное обучение – важные элементы моей жизни.
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