О себе

Нравится общаться на разные темы и по душам. Люблю слушать классическую музыку (Вивальди, Баха, Моцарта, Дебюсси и др.), также смотреть фильмы и сериалы.

Мне нравится ходить в кинотеатр, спектакли, концерты, музеи; гулять по городу, по паркам, ездить на природу, на море; собираться в кафе. Увлечена путешествиями по разным странам, городам и познаванием мира.

Для меня важно изучение и исследование истории России и других стран (события, люди, культура, искусство, духовность).

Моя глубокая увлечённость - это чтение классической, научно-познавательной литературы. Интеллектуальный рост и постоянное обучение – важные элементы моей жизни.