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Южно-Сахалинск
Профиль пользователя Veronika5

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О себе

Нравится общаться на разные темы и по душам. Люблю слушать классическую музыку (Вивальди, Баха, Моцарта, Дебюсси и др.), также смотреть фильмы и сериалы.
Мне нравится ходить в кинотеатр, спектакли, концерты, музеи; гулять по городу, по паркам, ездить на природу, на море; собираться в кафе. Увлечена путешествиями по разным странам, городам и познаванием мира.
Для меня важно изучение и исследование истории России и других стран (события, люди, культура, искусство, духовность).
Моя глубокая увлечённость - это чтение классической, научно-познавательной литературы. Интеллектуальный рост и постоянное обучение – важные элементы моей жизни.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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