Южно-Сахалинск
Профиль пользователя Sandro

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О себе

Обожаю поездки на природу, на море.
С удовольствием поиграю в настолки.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Южно-Сахалинск → прогуляться, перекусить

Прокатиться до моря, поболтать

Южно-Сахалинск → прогуляться, перекусить

Хочу вырваться на море 😊

Южно-Сахалинск → путешествия

Поехать на море 😊

Участие в других событиях

Южно-Сахалинск → Другое

Подышать воздухом на море. Я без авто.

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