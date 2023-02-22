Южно-Сахалинск
Профиль пользователя SahalinCruz

фото пользователя SahalinCruz

О себе

Играю в настольные игры, хожу в походы, лечу людей;)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Южно-Сахалинск → пообщаться

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