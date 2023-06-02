Южно-Сахалинск
Профиль пользователя Natasha_1102
О себе
Всем привет! Буду рада знакомству. Люблю природу, гулять в парке и за парком, различные мероприятия, не брезгую барами и клубами, если там живая музыка. Обожаю ретро музыку и кино.))
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)
Найти родственные души
Есть предложение собрать людей на днд
Скучно, хочется просто развеяться и прогуляться, рада буду знакомству
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