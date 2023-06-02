Южно-Сахалинск
Профиль пользователя Natasha_1102

фото пользователя Natasha_1102
фото #2 пользователя Natasha_1102

О себе

Всем привет! Буду рада знакомству. Люблю природу, гулять в парке и за парком, различные мероприятия, не брезгую барами и клубами, если там живая музыка. Обожаю ретро музыку и кино.))

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Южно-Сахалинск → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу или по эко-тропе

Участие в других событиях

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Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

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Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)

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Найти родственные души

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Есть предложение собрать людей на днд

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Южно-Сахалинск → Другое

Скучно, хочется просто развеяться и прогуляться, рада буду знакомству

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