Всем привет! Буду рада знакомству. Люблю природу, гулять в парке и за парком, различные мероприятия, не брезгую барами и клубами, если там живая музыка. Обожаю ретро музыку и кино.))

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

Южно-Сахалинск → прогуляться, перекусить Прогулка по городу или по эко-тропе

Южно-Сахалинск → Другое Скучно, хочется просто развеяться и прогуляться, рада буду знакомству

Южно-Сахалинск → Другое Есть предложение собрать людей на днд

Хабаровск → Другое Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)

Владивосток → Другое Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Южно-Сахалинск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.