Южно-Сахалинск
Профиль пользователя Lana_888

фото пользователя Lana_888

О себе

Я люблю гулять с кем-то
Ищу подругу)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Странный юмор 🎲 Настольные игры
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