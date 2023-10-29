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Южно-Сахалинск
Из личного: Люблю активный отдых, посиделки у костра и вкусно покушать. Люблю ухаживать за собой. Обладаю неплохим чувством юмора
Южно-Сахалинск
Профиль пользователя Kokona
О себе
Из личного: Люблю активный отдых, посиделки у костра и вкусно покушать. Люблю ухаживать за собой. Обладаю неплохим чувством юмора
Не ханжа: могу говорить на любые темы
Характер: дружелюбная и кокетливая, не терплю невежества и пренебрежения личными границами
Здесь ищу новых знакомств и позитивного общения
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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