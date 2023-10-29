О себе

Из личного: Люблю активный отдых, посиделки у костра и вкусно покушать. Люблю ухаживать за собой. Обладаю неплохим чувством юмора

Не ханжа: могу говорить на любые темы

Характер: дружелюбная и кокетливая, не терплю невежества и пренебрежения личными границами

Здесь ищу новых знакомств и позитивного общения