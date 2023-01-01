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Южно-Сахалинск
Профиль пользователя KiriGun

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О себе

Люблю рок, играю в видеоигры и хочу начать разработку своей игры, много читаю, работаю программистом, в городе недавно поэтому сам город знаю плохо

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🍷 Выпить в баре💨 Кальян💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб
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