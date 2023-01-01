Южно-Сахалинск

Профиль пользователя KiriGun

О себе Люблю рок, играю в видеоигры и хочу начать разработку своей игры, много читаю, работаю программистом, в городе недавно поэтому сам город знаю плохо

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Южно-Сахалинск