Югорск
Профиль пользователя Corwines
О себе
Играю в 60 секунд (чгк, не квиз), раньше был геймером.
С музыкой все сложно: Линки, КиШ, Ария, Howard Jones, LeanJe. Сдобрить все это Falling in reverse и фиг ещё знает чем. Это только то что прямо сейчас в топе по прослушиваниям.
Люблю читать фантастику(фэнтези тоже фантастика, если что), Роджер Желязны и хайнлайн наше все.
Над Гарри Потером издеваюсь, Марвел скатились, Дюна не оправдала надежд, один лишь Гай Ричи продолжает радовать.
Да, я душнила, и если тебе интересно - погнали играть/гулять/смотреть/читать.
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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