Йошкар-Ола
Профиль пользователя TsundereHitagi

фото пользователя TsundereHitagi
фото #2 пользователя TsundereHitagi

О себе

Коммунарка
Настольные игры (Покорение Марса, Энергосеть, Ни шагу назад, Маленький мир)
Науч-поп (биология, история, космос, экономика)
Иногда катаюсь на велосипеде

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги

События пользователя

Москва → собрать компанию

Собрать компанию на настолки в Коммунарке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя e.pasch
Москва → Другое

Просыпайся, кузен!! Мы идем в зоопарк!😱

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Йошкар-Ола

Ищешь друзей и компанию в городе Йошкар-Ола?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Йошкар-Ола.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.