Йошкар-Ола
Профиль пользователя ToShikk
О себе
Бегаю, плаваю и т.д.) Фильмы предпочитаю фантастику, ужасы и комедии. Не против поиграть в настолки и видеоигры😆 Люблю готовить и вкусно поесть😋
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные
Не нравится:
🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📺 Политика
События пользователя
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