⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Профиль пользователя StanislavBg
О себе
Скорее обычный человек. Внутренне мягок, так же чувствительная натура. В тоже время предпочитаю уют и душевность. А из увлечении же: немного готовки, так же книги, сериалы и фильмы. В ночное же время не против послушать классическую музыку. Был бы рад как общению онлайн так и оффлайн
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Йошкар-Ола
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам