О себе

Скорее обычный человек. Внутренне мягок, так же чувствительная натура. В тоже время предпочитаю уют и душевность. А из увлечении же: немного готовки, так же книги, сериалы и фильмы. В ночное же время не против послушать классическую музыку. Был бы рад как общению онлайн так и оффлайн