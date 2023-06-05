Йошкар-Ола
Профиль пользователя Sasfar
О себе
Я люблю интересные книги (Ремарк, Томас Харрис, Громыко, Дуглас Адамс), пешие и не только прогулки, видеоигры, играю в квизы и неплохо готовлю.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро
События пользователя
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