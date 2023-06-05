Йошкар-Ола
Профиль пользователя Olga1987

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О себе

Плаваю, бегаю, летом катаюсь на велосипеде, зимой на лыжах.
Люблю книги: классическую литературу и психологию.
Могу поддержать любой диалог.
Весёлая, общительная)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🐈 Домашние животные 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 🏢 Работа 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Йошкар-Ола → активный отдых

Встречусь для позитивного общения)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

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