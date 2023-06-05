Люблю поиграть в самые разные компьютерные игры. Обожаю рок музыку и в частности Linkin Park. С удовольствием сходил бы в кино на (почти) любые фильмы. Я странный, так что если ты тоже странный человек, так даже лучше :)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Йошкар-Ола → пообщаться Общаться хочу, но общаться не с кем :)

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