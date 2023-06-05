Йошкар-Ола
Профиль пользователя NikStar

фото пользователя NikStar

О себе

Нравится велопрогулка, играю в шахматы. Катаюсь на сноуборде.

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Йошкар-Ола → активный отдых

Покататься на велосипеде

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сделать фотографии тебя на улице

маленькое фото пользователя St_Andy
Санкт-Петербург → Другое

Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.

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