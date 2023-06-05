Увлекаюсь музыкой — восновном это звукорежиссура, но также сам исполняю, вдруг получится стать успешным артистом. Ищу новый стиль исполнения, новый звук. В целом нравится всё, что связано с каким либо творчеством, искусством. Люблю фотографировать разное. Начинаю заниматься спортом, привожу себя в форму. Не против побегать с кем нибудь. Вообще хороший человек я считаю.

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность

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