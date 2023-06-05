Йошкар-Ола
Профиль пользователя meen
О себе
Увлекаюсь музыкой — восновном это звукорежиссура, но также сам исполняю, вдруг получится стать успешным артистом. Ищу новый стиль исполнения, новый звук. В целом нравится всё, что связано с каким либо творчеством, искусством. Люблю фотографировать разное. Начинаю заниматься спортом, привожу себя в форму. Не против побегать с кем нибудь. Вообще хороший человек я считаю.
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
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