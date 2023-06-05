О себе

Больше учусь: изучаю английский, но получается не очень) Люблю прогуляться вечером, когда мало людей на улице) такая особенная атмосфера. Я меломан, слушаю музыку по настроению) Читаю книги про психологию, художественную литературу. Пока не сгорели, можно все)