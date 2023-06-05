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Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Профиль пользователя Maximka_Pro
О себе
Больше учусь: изучаю английский, но получается не очень) Люблю прогуляться вечером, когда мало людей на улице) такая особенная атмосфера. Я меломан, слушаю музыку по настроению) Читаю книги про психологию, художественную литературу. Пока не сгорели, можно все)
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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