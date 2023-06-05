Слушаю музыку любую, которая понравится независимо от жанра Смотрю фильмы и сериалы по жанрам детектив, боевик, криминал и т.д Хочу найти собеседника чтобы выучить иностранные языки. А это: английский, корейский, тайский( по возможности)

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться

📺 Политика 💩 Странный юмор 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

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