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Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Профиль пользователя Ivanaaa
О себе
Немного бываю откровенен в собственных словах о других вещах и людях, но в целом я не считаю себя плохим человеком
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан
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