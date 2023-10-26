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Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Профиль пользователя Igorevich
О себе
Меня зовут Игорь. Мне 26 лет.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан
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