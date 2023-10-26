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Йошкар-Ола
Профиль пользователя Igorevich

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О себе

Меня зовут Игорь. Мне 26 лет.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Йошкар-Ола → пообщаться

Поговорить по душам.

Участие в других событиях

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Йошкар-Ола → прогуляться, перекусить

Пообщаться на самые разные темы, обсудить увлечения и проблемы

Откликнулись 2 участника

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