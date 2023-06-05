«Общительный и разносторонний» В приоритете, бассеин 🏊‍♂️ коньки ⛸ горные лыжи ⛷сап 🏄‍♂️ театр 🎭 кино 🍿стрельба из лука 🏹 арбалета, пешие прогулки 🙂

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры

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