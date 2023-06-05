Йошкар-Ола
Профиль пользователя bufym
О себе
☆ Попробовала для себя все хобби в жизни, но сейчас больше всего интересуюсь литературой. Читаю всё!
☆ Обожаю музыку, но больше всего brockhampton и фрэнка оушена
☆ Люблю искусство во всех формах, даже современное
☆ Всегда выберу гулять, а не сидеть дома
Ищу друзей, с которыми можно посмеяться, посмотреть видосы и поговорить о чём угодно
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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