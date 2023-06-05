☆ Попробовала для себя все хобби в жизни, но сейчас больше всего интересуюсь литературой. Читаю всё! ☆ Обожаю музыку, но больше всего brockhampton и фрэнка оушена ☆ Люблю искусство во всех формах, даже современное ☆ Всегда выберу гулять, а не сидеть дома Ищу друзей, с которыми можно посмеяться, посмотреть видосы и поговорить о чём угодно

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Йошкар-Ола.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.