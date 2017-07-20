Йошкар-Ола
Профиль пользователя Andante
О себе
Люблю разную музыку, катаюсь на велике, играю в настолки...
Профиль обновлён 30 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎲 Настольные игры 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать
Не нравится:
✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян
Другие пользователи из города Йошкар-Ола
Ищешь друзей и компанию в городе Йошкар-Ола?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Йошкар-Ола.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.