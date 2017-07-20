В отношениях, ищу тут каких-то новых знакомых, может, подруг, друзей. Увлечений нет, но много чего хочется попробовать, я лёгкая на подъем. Страстно люблю природу. Ни от чего/кого не фанатею, но зацепить что-то может, и я ищу это для себя, этот способ разнообразить скучную жизнь О музыке: слушаю большинство поджанров рока и метала, реп, поп, гиперпоп, электро, фолк по настроению. Люблю, что нравится, а что не нравится - говномузыка👹 Спортом не занимаюсь, но не против начать Я эмпатичная, наивная. Считаю себя хорошим человеком, стараюсь жить по совести. Не верю в астрологию, таро и прочую мистику, псевдонауки и тп. И, как можно было заметить, люблю пиzдеть (в хорошем смысле)) ужас просто :)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

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