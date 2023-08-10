Ейск
Профиль пользователя FRAMKET

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фото #2 пользователя FRAMKET

О себе

Люблю гулять, слушать музыку, очень позитивный

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать

События пользователя

Ейск → прогуляться, перекусить

Ищу тех, с кем можно провести хорошо время

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