Евпатория
Профиль пользователя Olgiens
О себе
Люблю читать книги (в основном детективы, мистика), меломанка, пишу стихи, занимаюсь разного рода рукоделием
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
Не нравится:
✝️ Религия
Другие пользователи из города Евпатория
Ищешь друзей и компанию в городе Евпатория?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Евпатория.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.