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Евпатория
Профиль пользователя Mihaella

фото пользователя Mihaella

О себе

Внешне простая но внутри иная , так хочу друзей но это так сложно

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🎭 Театр🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться

Не нравится:

🏫 Учеба☣️ Токсичность🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Евпатория → прогуляться, перекусить

Прогуляться, познакомиться по общаться, повеселиться

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