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Евпатория
Евпатория
Профиль пользователя Mihaella
О себе
Внешне простая но внутри иная , так хочу друзей но это так сложно
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🎭 Театр🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться
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