Разносторонний, люблю общаться. Легко соглашаюсь на авантюры в приятной компании. Могу поддержать любую беседу. Добрый, адекватный. Уважительно отношусь к людям.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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