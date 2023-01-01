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Ессентуки
Профиль пользователя tommy21

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О себе

Изучаю испанский язык, увлекаюсь электронной музыкой.
Каждую неделю зимой стараюсь ездить в горы, люблю сноуборд.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность📺 Политика🐈 Домашние животные🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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