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Ессентуки
Профиль пользователя mz12mzbv

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О себе

Люблю отдыхать на природе, заниматься спортом, зарабатывать деньги.

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей
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